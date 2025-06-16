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Kaynarca’da Ters Dönen Otomobilde Yaralılar

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşanan trafik kazasında, kontrolden çıkarak ters dönen bir otomobilde iki kişi yaralandı. Adapazarı istikametinde meydana gelen bu talihsiz olayda, 54 VL 132 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KAZADA YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından araçta bulunan iki kişi, B.B. ve E.S., yaralandı. Olayın hemen ardından durumu yetkililere bildiren çevredekiler, sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edilmesini sağladı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Tek taraflı meydana gelen kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili gerekli inceleme başlatıldı.

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