Haberler

Kaynarca’da Tır Devrildi, Trafik Etkilendi

KAZA HAYATI DURDURDU

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde D020 kara yolunda kontrolden çıkan silobas dorse takılı tır devrildi. Olay, Adapazarı-Kaynarca D020 kara yolu Hataplı mevkiinde gerçekleşti. Kaynarca yönüne giden silobas dorse takılı tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Tırın çekici kısmı silobastan ayrılarak yola düştü. Dorse içerisinde bulunan yemler ise çevreye yayıldı.

SÜRÜCÜ YARASIZ KURTULDU

Sürücünün yan yatan çekici kısmından sağ salim kurtulduğu bildirildi. Ancak yola savrulan yemler nedeniyle ulaşım bir süreliğine kontrollü olarak sürdü. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından aracın kaldırılmasıyla birlikte yol temizlendi ve trafik normale döndü.

ÖNEMLİ

Haberler

TFF, Boupendza İçin Başsağlığı Diledi

Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza için başsağlığı diledi. Boupendza, Atakaş Hatayspor ile Türk futboluna katkıda bulunmuştu.
Haberler

Narsist, Kendini Aşırı Beğenen Bireydir

Son zamanlarda "narsist" terimi, sosyal medyada artan ilgi nedeniyle merak uyandırıyor. Narsist kişilerin davranışları ve tanınma yolları sıkça araştırılmakta.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.