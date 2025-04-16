Kaynarca’da Tır Devrildi, Trafik Etkilendi

KAZA HAYATI DURDURDU

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde D020 kara yolunda kontrolden çıkan silobas dorse takılı tır devrildi. Olay, Adapazarı-Kaynarca D020 kara yolu Hataplı mevkiinde gerçekleşti. Kaynarca yönüne giden silobas dorse takılı tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Tırın çekici kısmı silobastan ayrılarak yola düştü. Dorse içerisinde bulunan yemler ise çevreye yayıldı.

SÜRÜCÜ YARASIZ KURTULDU

Sürücünün yan yatan çekici kısmından sağ salim kurtulduğu bildirildi. Ancak yola savrulan yemler nedeniyle ulaşım bir süreliğine kontrollü olarak sürdü. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından aracın kaldırılmasıyla birlikte yol temizlendi ve trafik normale döndü.