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Kaynarca’da Traktör Ve Araç Çarpıştı

KAZANIN YERİ VE ZAMAN

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Kayacık Mahallesi mevkiinde, Karasu-Kaynarca karayolunda gerçekleşti.

KAZADAN SONRA YAPILAN MÜDAHALELER

Kaynarca istikametinde sefer halinde olan A.T. yönetimindeki 54 AJN 313 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, tarla yolundan kara yoluna çıkan R.B.S.’nin kullandığı 19 ZA 817 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüleri ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Duruma ilişkin inceleme başlatıldı.

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