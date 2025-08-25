Kaynarca’dan Dikkat Çeken Paylaşım Geldi

OKTAY KAYNARCA’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kurtlar Vadisi’ndeki Süleyman Çakır karakteriyle tanınan Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli’ye hayat veriyor. Son zamanlarda yaptığı bir paylaşım ise dikkatleri üzerine çekti. Kaynarca, yürüdüğü anları içeren bir video paylaştı.

PAYLAŞIMINDAKİ DİYALOG

Paylaşımında, ikonik repliği olan “Çok üstüme geliyorlar. Bardak zaten dolu, damlayana yazık olacak.” cümlesinin bulunduğu sahneyi de videoya dahil etti. Bu detay, hayranları için nostaljik bir anı canlandırdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Ancak Kaynarca’nın sosyal medya paylaşımına birçok kullanıcı anlam veremedi ve farklı tepkiler gösterdi. Videonun içeriği ve Kaynarca’nın amacının ne olduğu konusunda belirsizlik oluştu.