Kaynat Bakalım Şovu Gündemde Tartışıldı

ÜNLÜ İŞ BİRLİĞİ VE ŞOVUN İÇERİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Haberlerde Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker’ın sunduğu Magazin Bahane programında, Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer’in sahneye taşıdığı Kaynat Bakalım şovunun gündeme gelmesi dikkat çekti. Programda, bu üç ünlü ismin bir araya gelmesi ile şovun detayları kapsamlı bir şekilde yorumlandı.

EĞLENCELİ PROJE YORUMU VE GÖRÜŞLER

Hakan Solaker, üç ünlü ismin sahnede bir araya gelmesini olumlu bir bakış açısıyla değerlendirdi. “Altın değer kazanınca bunlar ortaya çıktı. Sanat camiasının altın kızları bunlar. Kaynatacak en güzel üçlüyü bulmuşlar” diyerek şovun eğlenceli bir proje olduğunu dile getirdi. Gökay Kalaycıoğlu ise, şovun içeriğine yönelik eleştirilerde bulunarak, “Tamam, aldatıldınız, Nilgün, tamam anladık telesekreterle bastın, evlendin, boşandın… Biz artık bunları çok iyi biliyoruz. Kadın-erkek teması yerine başka bir şey mi yapsalardı?” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

KADIN TANIMLAMALARI VE KAVRAMLAR ÜZERİNE TARTIŞMA

Solaker, “Nükhet Duru da Nilgün Belgün de çapkın kadın lafının en çok yakıştığı kadınlar” diyerek bu isimlerin imajına ışık tuttu. Ancak Kalaycıoğlu, bu tanıma karşı çıkarak, “Kadınlar çok kıymetli, çapkınlıkla, flörtözlükle, çok eşlilikle kadın bedeninin aynı cümlede olmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Bu tartışmalar, toplumsal cinsiyet ve kadınların rolü üzerine önemli bir konuşma ortamı oluşturdu.