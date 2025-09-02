Haberler

Kayra Cihan U19 Milli Takım’da

GENÇ OYUNCU MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’un yetenekli genç futbolcusu Kayra Cihan, U19 Milli Takım aday kadrosuna seçildi. 2007 doğumlu olan Kayra, Kayserispor’un gelecekte çok şey beklediği oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

HAZIRLIK KAMPI DETAYLARI

U19 Milli Takım, 1-9 Eylül tarihleri arasında Kocaeli ve Bandırma’da hazırlık kampı gerçekleştirecek. Açıklanan aday kadroda Kayra Cihan da yer alarak, milli takım kampına katılmak için hazırlıklarına başladı. Kayra Cihan, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği başarılı performans ile dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Chp Myk Toplandı, Hazırlıklar Devam Ediyor

CHP, Genel Başkan Özgür Özel önderliğinde 4 saatlik bir toplantı yaparak 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve Parti Programı Çalıştayı'nın hazırlıklarını değerlendirdi.
Tunceli’de Barış İçin Yürüyüş Düzenlendi

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Tunceli'de gerçekleştirilen yürüyüşte toplumsal barışın önemi tartışıldı. DEM Parti İl Eş Başkanı barış mücadelesinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

