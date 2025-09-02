Kayra Cihan U19 Milli Takım’da

GENÇ OYUNCU MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’un yetenekli genç futbolcusu Kayra Cihan, U19 Milli Takım aday kadrosuna seçildi. 2007 doğumlu olan Kayra, Kayserispor’un gelecekte çok şey beklediği oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

HAZIRLIK KAMPI DETAYLARI

U19 Milli Takım, 1-9 Eylül tarihleri arasında Kocaeli ve Bandırma’da hazırlık kampı gerçekleştirecek. Açıklanan aday kadroda Kayra Cihan da yer alarak, milli takım kampına katılmak için hazırlıklarına başladı. Kayra Cihan, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği başarılı performans ile dikkat çekiyor.