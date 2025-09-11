Kayra Küçükali, İzmir’de öldü

TRAJİK KAZA HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’de doğum gününde otomobiliyle kaza yapan 26 yaşındaki makine mühendisi ve vücut geliştirme antrenörü Kayra Küçükali yaşamını yitirdi. Küçükali’nin cenazesi, doğduğu yer olan Zonguldak’ta toprağa verildi. Kaza, 8 Eylül tarihinde İzmir çevre yolunda Forum Bornova kavşağında gerçekleşti. Kayra Küçükali, doğum gününde kullandığı aracıyla bariyerlere çarptı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çevredeki insanlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve bölgeye polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonrasında Küçükali, ambulansla hastaneye taşındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen, genç mühendis kurtarılamadı. Cansız bedeni İzmir’den memleketi Zonguldak’a götürüldü.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Küçükali, bugün öğle saatlerinde Uzun Mehmet Camisi’nde kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede aile bireyleri, tabutun başında taziyeleri kabul ederken yakınları büyük bir üzüntü içinde gözyaşlarını tutamadı.