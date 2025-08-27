Kayseri 1.Amatör Küme Fikstürü 2 Eylül’de

FİKSTÜR ÇEKİMİ TARİHİ

Kayseri Birinci Amatör Küme’de fikstür çekimi, 2 Eylül 2025 Salı günü, saat 19.00’da Sümer Amatör Evi’nde yapılacak. Bu sezon Kayseri 1. Amatör Küme’de toplam 20 takım mücadele edecek. Takımlar, gruplar halinde oynanacak yeni sezon öncesi antrenmanlarına devam ediyor.

YÜCEL’İN AÇIKLAMALARI

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, fikstür çekiminin 02 Eylül Salı günü yapılacağını belirterek, “2024-2025 futbol sezonu tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. 1. Amatör Küme’nin yeni sezon fikstürünü 2 Eylül Salı günü saat 19.00’da Sümer Amatör Evi’nde çekeceğiz. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum” dedi. Takımlar, yeni sezona hazırlanırken tüm gözler bu çekime çevrildi.