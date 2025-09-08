KAYSERİ, 350 Km Asfalt Çalışması Yapıyor

KIRSAL MAHALLELERDE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı yol yapım projeleri çerçevesinde kırsal mahallelerde toplamda 350 kilometrelik sathi kaplama asfalt çalışması yapıyor. Belediyeden gelen bilgilere göre, Kent genelindeki asfaltlama ve yol yapım çalışmaları, hem şehir merkezinde hem de kırsalda ulaşım konforunu artırıyor. Bu yıl içinde, 14 ilçedeki kırsal mahallelerde toplam 350 kilometrelik yol, sathi kaplama asfalt ile buluşuyor.

EŞ ZAMANKI ÇALIŞMALARIN DESTEĞİ

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü projeler, sadece kırsal mahallelerle sınırlı kalmıyor. Yol yapım hizmetleri, şehir genelinde belirlenen 38 farklı yol kesiminde de eş zamanlı olarak sürüyor. Mevsim koşullarının uygun olduğu dönemlerde en verimli şekilde çalışmalarını yürüten ekipler, yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinde tüm kaynakları seferber ediyor.