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Kayseri Amatör Ligde 3 Takım İstiyor

KAYDERİ’NİN GELECEK SEZONKİ TEMSİLİ

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri’nin Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) gelecek sezon 3 takımla temsil edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtiyor. Önal, şu an 2 takımla katıldıkları bu ligde, 3 takımla yer almak için başvuruda bulunduklarını ifade ediyor.

AMATÖR FUTBOL KULÜPLERİNE DESTEK

Mutlu Önal, “Kayseri’mizdeki amatör futbol takım sayısı, BAL için 3 kontenjan almamıza yetiyor. Bununla ilgili Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu’na başvurumuzu yaptık. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili karar çıkacaktır. Kararın lehimize olmasını umut ediyorum” açıklamasında bulundu. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kayseri’nin başvurusunu olumlu bulursa, 2025-2026 sezonunda Kayseri’nin 3 takımı BAL’da mücadele edecek.

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