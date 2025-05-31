Kayseri B.B. Muhtarlık Bilgi Sistemi

MUHTARLIK BİLGİ SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, “Muhtarlık Bilgi Sistemi” üzerine daire başkanları ve genel müdürlere ayrıntılı bir bilgilendirme gerçekleştirdi. Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda düzenlediği toplantıda, katılımcılara sistemin son durumu, amaçları ve hedefleri ile ilgili kapsamlı bilgi sundu.

MUHTARLAR İÇİN ŞEFFAF BİR SİSTEM

Bu yeni sistem sayesinde muhtarlar, belediyenin mahallelere yönelik gerçekleştirdiği ve planladığı yatırımları şeffaf şekilde görebilecek. Ayrıca, ayrı bütçeleri takip edebilecek, talep, öneri ve yatırım ihtiyaçlarını çevrim içi ortamda iletebilecek. Süreç, adım adım takip edilebilir şekilde tasarlandı.

DİJİTAL ERİŞİM FIRSATI

Muhtarlar, mahalleleri ile ilgili tarihi ve kültürel bilgilere, yeşil alan miktarları ve imar durumu gibi verilere dijital ortamdan erişimli olacak. Sistemin yakın zamanda kullanıma açılacağı bildirildi.