Kayseri Belediye Başkanı Vekili Atik

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMASI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Bostancı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle başkanlık koltuğunu Besime Özderici İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Okyanus Atik’e devretti. Bu kapsamda yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, okul müdürü Ender Onur Armağan, öğretmenler ve öğrenciler, Bostancı’yı ziyaret etti. Bostancı, burada 10 yaşındaki Atik’e makamını bıraktı.

ÇOCUKLARA VERİLEN DEĞER

Ziyaret sırasında konuşan Bostancı, “23 Nisan’ın çocuklara ithaf edilmiş ilk ve tek bayram olduğunu” dile getirdi. Bu bayramın, geleceğin teminatı olan çocuklara verilen değeri gösterdiğini belirten Bostancı, “Tüm çocukların bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu. Koltuğu devralan Atik ise 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin en güzel göstergesi olduğunu ifade etti. Heyecanlı ve gururlu olduğunu dile getiren Atik, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı bu emanete sahip çıkmak, onun gösterdiği yolda ilerlemek bizler için hem bir onur hem de sorumluluktur.” dedi. Atik, okullarında ders aralarında vakit geçirdikleri bir alanın güvenli bir oyun alanına dönüştürülmesi taleplerini de iletti.

BAŞKAN YALÇIN’IN DEVİR TESLİMİ

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da TOKİ Levent Çetinkaya İlkokulu Müdür Yardımcısı Nilüfer Yanmaz, rehber öğretmeni Fatma Balaban ile 4. sınıf öğrencileri Ahmet Akif Özimamoğlu ve Gülce Duru Tekdemir ile 3. sınıf öğrencisi Giray Emir Tekkal’ı makamında ağırladı. Başkanlık koltuğunu devralan öğrenciler, taleplerini Yalçın’a iletti. Yalçın, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına ithaf etmesinin çocuklara verdiği değerin en önemli göstergesi olduğunu vurguladı.