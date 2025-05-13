Kayseri Belediyesi Tenis Turnuvası Başladı

KAYITLAR BAŞLADI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, “19 Mayıs Şehit Polis Yasin İke Tenis Turnuvası” için kayıt alımına başladı. Belediyeden gelen bilgilere göre, bu etkinlik, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenleniyor. Turnuvanın sloganı “Raketi kap, sahaya çık, yeteneğini göster” olarak belirlendi.

TURNUVANIN DETAYLARI

Turnuva, 15-19 Mayıs tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortları’nda yapılacak. Kayıt süreci, Çarşamba günü saat 12.00’de sona erecek. Turnuvaya 7-16 yaş arası tenis tutkunları katılabiliyor. Bu etkinlik, genç sporcular için önemli bir fırsat sunuyor.