Kayseri BŞB, 27 Milyon Destek Sağladı

SPOR DESTEKLERİ İÇİN HAZIRLANAN YARDIMLAR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 6 yıl içinde amatör sporlar ve sporculara 27 milyon lirayı aşkın destek sağlıyor. Belediyeden gelen açıklamaya göre, Spor AŞ aracılığıyla amatör sporculara hem nakdi yardımlar yapıyor hem de malzeme destekleri sunmaya devam ediyor.

2025 YILI MALZEME YARDIMLARI

Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenli olarak amatör sporlara malzeme desteği veriyor. 2025 yılı için de malzeme yardımları yapıldığını belirtirken, 17 Nisan Perşembe günü düzenlenen bir törenle spor malzemelerini kulüplere teslim etti. Bu destekle beraber, Büyükşehir Belediyesinin amatör sporlara 6 yıllık süreçte toplamda 27 milyon 95 bin 350 lira destek sağladığı ifade edildi.