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Kayseri BŞB Başkanı İncelemede Bulundu

CAMİ İNŞAATINI İNCELEDİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye ile hayırsever iş birliğiyle devam eden cami inşaatını yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesinden sağlanan bilgilere göre, Büyükkılıç, Anbar Mahallesi’nde hayırsever Muhittin Birdal ile birlikte yürütülen 632 kişi kapasiteli caminin inşaat çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkilileri ve teknik personelden detaylı bilgi aldı.

DEĞER KATMA HEDEFİ

Büyükkılıç, inşaat alanındaki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, kentin her noktasına değer katmak adına çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Mahalleye uygun bir eser inşa ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Kayseri’nin her köşesine değer katmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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