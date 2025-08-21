Kayseri Bünyan’da Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAJİK KAZA HUSUSUNDA BİLGİLER

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde gerçekleştirilen bir trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kazanın Kayseri-Malatya yolu üzerindeki Ağırnas Kavşağı mevkide meydana geldiği aktarıldı. Burada 2 otomobilin çarpışması sonucunda yaralanmalar yaşandı.

OLAY YERİNDE GEREKENLER YAPILDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bu kazayla ilgili olarak da bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.