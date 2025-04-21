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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İlkbahar Çalışmaları Başlattı

KAYSERİ’DE İLKBAHAR PEYZAJ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte kentin değişik noktalarında ilkbahar peyzaj ve altyapı çalışmaları hayata geçirdi. Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, parklar, bahçeler, mesire alanları, orta refüjler, kavşaklar, ağaçlandırma alanları ve yol kenarlarındaki yeşil alanlarda yoğun bir çalışma yürütüyor.

EĞİTİMLER VE BAHÇE DÜZENLEMELERİ ARTIRILIYOR

Ekipler, ilkbaharın güzel havasının etkisiyle şehrin farklı bölgelerindeki yeşil alanlarda bakım, onarım, düzenleme ve çiçeklendirme faaliyetlerine hız kazandırdı. Bu çerçevede yıl sonuna kadar dikilmesi planlanan toplam 1 milyon çiçeğin ilk kısmı olan 75 bin 500 menekşe ve 5 bin çuha çiçeği, kentin çeşitli yerlerinde bulunan şelale ve küre biçimindeki modüler saksı sistemleriyle oluşturulan alanlara dikildi.

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