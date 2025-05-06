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Kayseri Dağcılık Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

EĞİTİMİN BAŞARILI TAMAMLANDIĞI DUYURULDU

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun iş birliği ile düzenlenen yaz dağcılık eğitimi başarıyla tamamlandı. Bu eğitim, Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği’nin 2025 yılı faaliyet programı içerisinde yer aldı ve 28 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİM UYGULANDI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün tesislerinde teorik dersler sunuldu, pratik kaya tırmanışları ise Erciyes Dağı Hisarcık Bölgesi’nde yapıldı. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından görevlendirilen 5 antrenör, eğitim süresince kursiyerlerin yanındaydılar. Eğitim programına toplam 42 kursiyer katılım sağladı.

KURSİYERLER TEMEL YETKİNLİKLERİ KAZANDI

Teorik ve pratik bilgilerin aktarılması sayesinde kursiyerler, dağcılık alanında gerekli temel yetkinlikleri kazanmış oldu. Bu eğitim, katılımcıların dağcılık becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağladı.

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