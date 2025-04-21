Kayseri’de 1 Ton Kaçak Tütün

KAÇAK Tütün ELE GEÇİRİLDİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde 1 ton 102 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak bir kişi gözaltına alınırken, çalışmalar detaylı bir şekilde sürdürüldü.

DEVELİ’DE YAPILAN OPERASYON

Elde edilen bilgilere göre, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın dış illerden temin ettiği kaçak tütünleri piyasaya sürmeye hazırlanması üzerine hareket geçti. Yapılan operasyonda Z.O. isimli şahıs yakalanırken, aracında yapılan aramalarda kaçak tütün ele geçirildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili olarak Z.O. gözaltına alındı ve gerekli işlemlere başlandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” ifadesi yer aldı.