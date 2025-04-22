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Kayseri’de 10 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

KAYSERİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kayseri’de gerçekleştirilen bir polis operasyonunda, bal tenekeleri ve pet şişelerin içerisine saklanmış 10 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 35 yaşındaki H.A.’nın il dışından uyuşturucu madde getirdiğini tespit etti.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bu bilgi doğrultusunda, H.A.’nın iş yerine yönelik bir operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalar neticesinde, bal tenekeleri ve pet şişelerine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen 10 kilo 250 gram sıvı metamfetamin, polis tarafından incelendi. Gözaltına alınan H.A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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