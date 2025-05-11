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Kayseri’de 117 Kişi Gözaltına Alındı

KAYSERİ’DE SUÇLULARA YÖNELİK OPERASYON

Kayseri’de farklı suçlardan dolayı aranan toplam 117 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentin genelinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama talimatı olan şahıslara yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

EYLEM PLANININ DETAYLARI

Bu operasyon kapsamında, aranan kişilerin saklandığı adreslerin tespit edilmesinin ardından, 229 ekip ve 1045 personel ile birlikte bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 117 kişi hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

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