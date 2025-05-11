Kayseri’de 117 kişi yakalandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, toplam bin polisin katılımıyla çeşitli suçlardan aranan 117 kişiyi yakaladı. Elde edilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nin koordinesinde, il genelinde kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri olan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

YAKALAMA SONUÇLARI

229 ekip ve 1,045 personelin yer aldığı operasyonlar, şahısların saklandığı adreslere odaklandı. Yapılan bu operasyonlar neticesinde toplam 117 kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” şeklinde bir açıklama yaptı.