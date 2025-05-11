Haberler

Kayseri’de 117 kişi yakalandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, toplam bin polisin katılımıyla çeşitli suçlardan aranan 117 kişiyi yakaladı. Elde edilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nin koordinesinde, il genelinde kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri olan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

YAKALAMA SONUÇLARI

229 ekip ve 1,045 personelin yer aldığı operasyonlar, şahısların saklandığı adreslere odaklandı. Yapılan bu operasyonlar neticesinde toplam 117 kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” şeklinde bir açıklama yaptı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bandırma’da 10,5 Dünya Bandırmalılar Günü

Bandırma'da 10.5 Dünya Bandırmalılar Günü coşkuyla kutlandı. Etkinlikte Bandırmaspor taraftarları meşalelerle gösteri yaptı ve yeni stadyum projesi katılımcılarda heyecan yarattı.
Haberler

Hakan Barış Sorunlu Durumda Kayboldu

Karşıyaka'nın Play-Off hedefindeki Hakan Barış, antrenmanlara katılmadı ve iletişim kurmayı reddetti. Kumar borçları sebebiyle depresyona girdiği öne sürülen Barış, evini de boşalttı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.