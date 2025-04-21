Kayseri’de 119 Aranan Kişi Yakalandı

KAYSERİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NCE DÜZENLENEN NARKO-ASAYİŞ UYGULAMALARI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 1.074 personel ile eş zamanlı olarak düzenlenen Şehit İbrahim Birol-7 Narko-Asayiş uygulamalarında aranan 119 kişiyi yakaladı. Genel asayişin, kamu düzeninin ve mevcut huzur ile güven ortamının devamını sağlamak amacıyla 193 ekip ve 1.074 personel ile bu uygulama gerçekleştirildi.

14-20 Nisan tarihleri arasında il genelinde toplam 102 noktada yapılan Şehit İbrahim Birol-7 Narko-Asayiş operasyonları ve şok uygulamalarında, 28.925 şahıs ve 10.176 araç sorgulandı. Ayrıca, 290 park ve bahçe ile 104 umuma açık alan kontrol edildi. Kontroller sırasında 119 aranan şahıs yakalandı. Ele geçirilenlerin arasında 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca da bulunuyor. Bunun yanında, 22 hacizli/yakalamalı araç, 2 tescil kaydı olmayan araç ve 2 çekme belgeli araç ele geçirilirken, toplamda 18 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu MADDE ZEHMETİ

Bu kapsamda toplam 267,44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve ilgili şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.