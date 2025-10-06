Haberler

Kayseri’de 14 Yaşındaki Çocuk Yakalandı

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kayseri’de polis ekipleri, park malzemelerine zarar veren 14 yaşındaki bir çocuğu yakalamak için çalışmalara başladı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği, Uğurevler Mahallesi 264. Sokak’taki parka yönelik yapılan zarar tespitinin ardından durumu incelemeye aldı.

ÇOCUK YAKALANDI VE İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda 14 yaşındaki K.E. yakalandı. K.E. ve ailesi hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.

