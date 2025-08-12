Haberler

Kayseri’de 15 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı

POLİS EKİPLERİ, ARANAN ŞAHISLARI YAKALIYOR

Kayseri ilinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, iki farklı suçtan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen verilere göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların ortaya çıkarılması amacıyla saklandıkları adrese müdahalede bulundu.

SUÇLARI VE DURUMU

Operasyon sırasında, ‘kasten yaralama’ ve ‘ruhsatsız ateşli silah, mermi satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 26 yaşındaki Ö.B. ele geçirildi. Aynı zamanda cezaevinden firar ettiği belirtilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme sonrası cezaevine geri gönderildi.

ÖNEMLİ

