Kayseri’de 16 Yaşındaki Çocuk Gözaltına Alındı

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ARAMA

Kayseri’de, polis tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 16 yaşındaki bir çocuğun evinde arama yapıldı. Bu arama sonucunda, kurusıkı tabanca, pala ve bıçak gibi tehlikeli silahlar ele geçirildi. Çocuk gözaltına alındı.

SANAL DEVRIYE ÇALIŞMALARI

Alınan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında sosyal medya hesaplarında suç teşkil eden tabanca ve pala paylaşımları yapan E.Y. (16) isimli genci tespit etti. E.Y.’nin yakalanması için Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle iş birliği halinde bir çalışma yürütüldü.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE YASAL İŞLEM

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucu E.Y. yakalanırken, evde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet kurusıkı fişek, 1 adet pala ve 1 adet bıçak bulundu. E.Y. hakkında ateşli silahlar ve diğer aletler ile ilgili kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.