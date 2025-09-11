Haberler

Kayseri’de 1608 Araç/Sürücüye Ceza Verildi

KAYSERİ POLİSİ CENAZİ İŞLEMLERİ YAPTI

Kayseri’de polis ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarda toplam bin 608 araç ve sürücüye cezai işlem uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde kamu huzurunu bozan araçlar üzerinde yoğun bir denetim yaptı.

DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yapılan denetimlerde, 49 araç ve sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 223 araç ve sürücüye sürücü belgesiz veya geçersiz araç kullanmaktan, 277 araç ve sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 507 araç ve sürücüye cep telefonu kullanmaktan, 14 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, 21 sürücüye makas atmaktan, 458 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 6 sürücüye ışık donanımı eksikliğinden ve 53 araç modifikasyonundan dolayı cezai işlem uygulandı. Toplamda, bin 608 araç ve sürücüye çeşitli nedenlerle işlem yapıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Haberler

Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.