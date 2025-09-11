Kayseri’de 1608 Araç/Sürücüye Ceza Verildi

KAYSERİ POLİSİ CENAZİ İŞLEMLERİ YAPTI

Kayseri’de polis ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarda toplam bin 608 araç ve sürücüye cezai işlem uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde kamu huzurunu bozan araçlar üzerinde yoğun bir denetim yaptı.

DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yapılan denetimlerde, 49 araç ve sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 223 araç ve sürücüye sürücü belgesiz veya geçersiz araç kullanmaktan, 277 araç ve sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 507 araç ve sürücüye cep telefonu kullanmaktan, 14 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, 21 sürücüye makas atmaktan, 458 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 6 sürücüye ışık donanımı eksikliğinden ve 53 araç modifikasyonundan dolayı cezai işlem uygulandı. Toplamda, bin 608 araç ve sürücüye çeşitli nedenlerle işlem yapıldı.