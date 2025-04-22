Kayseri’de 176 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Uyuşturucu Haplar Elde Edildi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda 176 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda, takip altında bulunan şahısların üstlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Şahıslar Hakkında İşlem Yapıldı

Yapılan aramalar sonucunda, 176 adet uyuşturucu hap bulundu ve bu materyallere ekipler tarafından el konuldu. Ele geçirilen haplarla ilgili olarak E.G., Y.K. ve E.T. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.