Kayseri’de 2 bin 30 araca ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kamu huzurunu bozduğu belirlenen 2 bin 30 araca ceza uyguladı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, abartı egzoz, drift, makas atma ve yüksek sesle müzik gibi ihlallere karşı il genelinde 07-13 Ağustos tarihleri arasında operasyon gerçekleştirdi.

CEZALARIN DAĞILIMI

Yapılan kontroller sonucunda; 82 araç/sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 405 araç/sürücüye sürücü belgesiz veya geçersiz araç kullanmaktan, 295 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 526 araç/sürücüye cep telefonu kullanmaktan, 33 araç/sürücüye abartı egzozdan, 9 araç/sürücüye drift yapmaktan, 42 araç/sürücüye makas atma nedeniyle, 562 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 7 araç/sürücüye ışık donanımı eksikliğinden ve 69 araç/sürücüye modifiyeli araç nedeniyle cezai işlem uygulandı.

AÇIKLAMALAR VE GELECEK PLANLARI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, “Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan ve çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir” açıklamasında bulundu. Bu doğrultuda, trafik güvenliğini artırmak ve vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla denetimlerin süreceği ifade ediliyor.