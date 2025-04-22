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Kayseri’de 2 Hükümlü Yakalandı

FİRARİ HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Kayseri’de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, kentte aranan kişilerin tespitine yönelik çalışmalar yaptı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, “hırsızlık” suçundan dolayı 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Y.K. (45) ile “hırsızlık ve dolandırıcılık” suçlarından 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (43) adlı şahısları yakaladı.

HÜKÜMLÜLER CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan hükümlüler, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bu gelişme, kentteki güvenlik çalışmalarının ne denli etkin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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