Kayseri’de 2 trafik kazası oldu

KAZADA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Bu üzücü olayda 2 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, kazanın gerçekleştiği yer Güneyaşağı Mahallesi Necati Kurmel Bulvarı olarak belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın bildiriminin ardından, kısa süre içinde polis, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kazada hayatını kaybedenler arasında Ali Y. ve Fatma S. bulunuyor. Ayrıca, kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Taşkın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de sel riskine karşı önlemler değerlendirilmek üzere Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Demiryürek, doğal afet tedbirlerinin önemini yineledi.
Tunca’da Red Bull Etkinliği Yapılacak

Rize'nin Tunca beldesinde 24 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği için yeni bir pist alanı açıldı. Belediye Başkanı etkinliğin turizmi destekleyeceğini vurguladı.

