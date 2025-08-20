Kayseri’de 2 trafik kazası oldu

KAZADA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Bu üzücü olayda 2 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, kazanın gerçekleştiği yer Güneyaşağı Mahallesi Necati Kurmel Bulvarı olarak belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın bildiriminin ardından, kısa süre içinde polis, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kazada hayatını kaybedenler arasında Ali Y. ve Fatma S. bulunuyor. Ayrıca, kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.