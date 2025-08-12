Kayseri’de 230 Kilogram Kaçak Tütün Bulundu

KACAK Tütün BULUNDU

Kayseri’de bir yolcu otobüsünde 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Valilikten alınan bilgilere göre, Kayseri-Malatya karayolu üzerindeki Solaklar Mahallesi’nde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli görünen bir yolcu otobüsünü durdurdu.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Durdurulan otobüs üzerinde yapılan arama çalışması, çay ve tütün tespit köpeğiyle gerçekleştirildi. Bu işlem sonucunda 230 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün bulundu ve ele geçirildi. Olayla ilgili gerekli işlemler sürüyor.