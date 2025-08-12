Haberler

Kayseri’de 230 Kilogram Kaçak Tütün Bulundu

KACAK Tütün BULUNDU

Kayseri’de bir yolcu otobüsünde 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Valilikten alınan bilgilere göre, Kayseri-Malatya karayolu üzerindeki Solaklar Mahallesi’nde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli görünen bir yolcu otobüsünü durdurdu.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Durdurulan otobüs üzerinde yapılan arama çalışması, çay ve tütün tespit köpeğiyle gerçekleştirildi. Bu işlem sonucunda 230 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün bulundu ve ele geçirildi. Olayla ilgili gerekli işlemler sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Zerzevan Kalesi’nde Gözlem Etkinliği Yapıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, Perseid meteor yağmuru için gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar, tarihi mekanın huzurunda doğa olayını izledi.
Haberler

Yahşihan’da Üç Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlüyü yakaladı ve cezaevine gönderdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.