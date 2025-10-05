Kayseri’de 25 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, iki gelinlik üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram uyuşturucu madde bulundu. Bu durum, Kayseri’deki uyuşturucu tacirlerinin şehrin güvenlik güçleri tarafından nasıl gözaltına alındığını gözler önüne seriyor.

Operasyonun Detayları

Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde bir aracın kente uyuşturucu sokma teşebbüsünde bulunduğu bilgisi alındı. Hemen harekete geçen ekipler, durdurdukları araçta gerçekleştirdikleri aramada, iki gelinlik elbise üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili olarak, iki kişi gözaltına alındı ve işlemlere başlandı.

Vali Çiçek’ten Açıklama

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, gençleri zehirlemek isteyen suçlulara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Çiçek, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Hangi yolu denerse denesinler, kolluk kuvvetlerimiz gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara fırsat vermiyor ve vermeyecek. Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız istihbari çalışmaları neticesinde şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, araçta bulunan iki adet gelinlik elbise üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram uyuşturucu madde yakalanmıştır. Bu şehirde uyuşturucu satamayacaksınız. Gençlerimizi zehirlemenize izin vermeyeceğiz. Bu başarılı operasyonla zehir tacirlerini kıskıvrak yakalayan İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.”