Kayseri’de 27 Zanlıdan 22’si Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU KAPSAMINDA YAKALANAN ZANLILAR

Kayseri’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 27 zanlıdan 22’si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin “torbacı” olarak bilinen, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik etkin bir mücadele çalışması başlattığını bildirdi.

OPERASYONA KATILAN EKİPLER VE DETAYLAR

Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından, 95 ekip ve 197 personelin yer aldığı “Şehit İbrahim Birol-8” operasyonu ile 27 şüpheli yakalandı. Operasyona özel harekat polisleri ve narkotik köpeği de destek verdi. Zanlıların ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu maddeler ile bir ruhsatsız tüfek, iki hassas terazi ve 150 fişek ele geçirildi.

TUTUKLAMA VE SÜREÇ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, 5 zanlının emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.