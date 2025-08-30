Kayseri’de 3 Tırdan Kaçak Sigara Ele Geçirildi

YOL KONTROL UYGULAMASINDA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Kayseri’de gerçekleştirilen bir yol kontrol uygulaması sırasında jandarma ekipleri, 3 farklı tırdan toplam 770 paket kaçak sigara yakaladı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortak çalışmaları sonucu, Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde bulunan Solaklar Mahallesi’nde bu uygulama yapıldı.

ÜÇ TIRDA KAÇAK SİGARA BULUNDU

Uygulama sırasında ekiplerin gözaltına aldığı 3 farklı tırdan toplamda 770 paket kaçak sigara ele geçirildi. Elde edilen kaçak sigaralara jandarma el koyarken, tır şoförleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaçakçılıkla mücadele amacıyla yapılan bu uygulamalar, bölgedeki güvenliği artırarak tehlikeleri en aza indiriyor.