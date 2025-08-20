Kayseri’de 32 Yıl Hapse Mahkum Şahıs

KİŞİ YAKALANDI

Kayseri’de gerçekleştirilen polis operasyonlarında, iki farklı suçtan toplamda 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması amacıyla çeşitli adreslerde kapsamlı çalışmalar yaptı.

SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Yapılan operasyonlar sonucunda, ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından aranan A.K. (21) yakalandı. Gözaltına alınan A.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.