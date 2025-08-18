Haberler

Kayseri’de 38 Yıl Hapis Cezası

ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Kayseri’de toplam 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların tespit edilerek yakalanması amacıyla ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

SUÇLAMALAR NEDENİYLE YAKALANDI

Ekiplerin, gizlendikleri adreslere gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘alkol ile uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma’ suçlarından toplam 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (25) yakalandı. A.K., gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Göcek Mahallesi’nde Su Hattı Yenileniyor

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde içme suyu altyapısını güçlendirmek ve çevre temizliği sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor. MUSKİ, 400 metrelik su hattı deplasmanını tamamladı.
Zirve, Trump’ın Esprili Yorumlarıyla Sonuçlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve AB liderleriyle bir zirvede eğlenceli anlar yaşadı. Trump'ın bir şaka ile gündeme getirdiği bronzlaşma, katılımcılarda kahkahalar yarattı.

