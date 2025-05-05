KAYSERİ’DE 4 BİN 798 MÜFETTİŞ SORGULANDI

ŞOK UYGULAMALARA DEVAM EDİYORLAR

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri şok uygulamalarla büyük bir denetim süreci başlattı. Bu kapsamda toplamda 4 bin 798 şahıs sorgulandı. Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, il genelinde asayiş olaylarının engellenmesi, çalıntı motosikletlerin tespit edilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için motosikletli vatandaşlara yönelik denetimler yapıyor.

DENETİM SONUÇLARI

Yapılan denetimlerde 68 farklı şok uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalar sırasında 778 motosiklet ve kurye sorgulandı. Kontrol süreçlerinde, aranan 3 kişi yakalandı. Ayrıca, 13 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı ve 5 kişi hakkında uyuşturucu ile uyarıcı maddeler bulundurmaktan dolayı adli işlemler başlatıldı. Denetimlerde, 1 ruhsatsız tabanca ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ek olarak, 1 adet hurda kayıtlı motosiklet trafikten men edildi.

HALKA HUZUR VAADİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada halkın güvenliğini tehdit eden şahıslarla mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini vurguladı. “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.