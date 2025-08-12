Haberler

Kayseri’de 5 Bin 650 Fişek Ele Geçirildi

KAYSERİ’DE BÜYÜK OPERASYON

Kayseri’de düzenlenen polis operasyonları sonucunda 5 bin 650 fişek ele geçirildi ve bu olayla bağlantılı olarak bir kişi tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla envanter dışı kalan mühimmatları piyasaya süren şahısları yakalamak amacıyla çalışma yaptı.

EŞYALAR VE ŞAHIS ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlar kapsamında; 5 bin 650 fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 13 kuru sıkı tabanca alt gövdesi ve 16 silah sürgü takımı imha edilerek el koyuldu. Ekipler, olaya karışan 50 yaşındaki N.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. N.K. hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

ÖNEMLİ

Zerzevan Kalesi’nde Gözlem Etkinliği Yapıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, Perseid meteor yağmuru için gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar, tarihi mekanın huzurunda doğa olayını izledi.
Yahşihan’da Üç Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlüyü yakaladı ve cezaevine gönderdi.

