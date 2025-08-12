Kayseri’de 5 Bin 650 Fişek Ele Geçirildi

KAYSERİ’DE BÜYÜK OPERASYON

Kayseri’de düzenlenen polis operasyonları sonucunda 5 bin 650 fişek ele geçirildi ve bu olayla bağlantılı olarak bir kişi tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla envanter dışı kalan mühimmatları piyasaya süren şahısları yakalamak amacıyla çalışma yaptı.

EŞYALAR VE ŞAHIS ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlar kapsamında; 5 bin 650 fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 13 kuru sıkı tabanca alt gövdesi ve 16 silah sürgü takımı imha edilerek el koyuldu. Ekipler, olaya karışan 50 yaşındaki N.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. N.K. hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.