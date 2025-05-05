Kayseri’de 5 Uyuşturucu Şüphelisi Gözaltına Alındı

KAYSERİ’DE DÜZENLENEN ŞOK UYGULAMA SONUCU GÖZALTI SAYISI

Kayseri’de gerçekleştirilen “şok uygulama” kapsamında 5 kişi uyuşturucu şüphesiyle gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şehir merkezindeki 68 noktada, asayiş olaylarını önlemek, çalıntı motosikletleri yakalamak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir uygulama yaptı.

UYGULAMA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER

Bu uygulamada 4 bin 798 kişiyle birlikte 778 motosiklet ve kurye sorgulandı. Ekipler, 1 ruhsatsız tabanca ve 3 kurusıkı tabanca buldu. Ayrıca, 5 zanlıya “uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak” suçlaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı ve 19 yoklama kaçağı hakkında da işlem gerçekleştirildi.

Uygulama çerçevesinde, 1 hurda kayıtlı motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca, 1 hacizli yakalamalı motosiklet ele geçirildi. Elde edilen bulgular, şehirde asayişin sağlanması açısından önemli bir denetimin gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.