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Kayseri’de 58 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Kayseri’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, toplam 58 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, H.O.H. (29) ve Ö.F.D. (35) isimli şahısların kaçak tütün ticareti yaptığını tespit etti.

ARAMA VE ELE GEÇİRİLENLER

Düzenlenen operasyon çerçevesinde, belirtilen şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Arama sonucunda, 58 kilogram kaçak tütün, 118 kilogram kaçak nargile kömürü ve 78 adet kaçak akıllı kol saati ele geçirildi. “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilere ilişkin adli işlemler başlatıldı.

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