Kayseri’de 6 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

OLAYIN GÜNDEME GELİŞİ

Kayseri’de, Suriye vatandaşı bir ailenin üyesi olarak yatağında hareketsiz bulunan 6 aylık Esra Davud’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak polis, inceleme başlattı.

AİLENİN TEPKİSİ VE KONTROL

Melikgazi ilçesinde yer alan TOKİ Demokrasi Mahallesi Sinan Kümeevleri’nde ikamet eden Meryem Davud, bebeği Esra’nın yatağında hareketsiz durumda olduğunu gördüğünde ailesine durumu bildirdi. Ebeveynler, kendi imkanlarıyla bebeği TOKİ Aile Sağlığı Merkezi’ne götürdü.

DOKTORLARIN NOKTALAMASI

Hastanede yapılan muayene sonucunda, Esra Davud’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Polis, olaya dair detaylı bir inceleme sürecine girdi.