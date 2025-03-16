Kayseri’de 600 Üyeye Tapu Teslimi Yapıldı

KAYSERİ MOBİLYACILAR ODASI’NDAN İYİ HABERLER

Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, şehir için değer ürettiklerini belirterek TOKİ borcunu tamamlayan 600 üyenin tapusunu teslim ettiklerini aktardı. Kooperatif yapısının, bir araya gelindiğinde devasa yatırımlar ortaya çıkarabilen bir sistem olduğunu ifade eden Başkan Sarıkaya, şimdiye kadar 600’e yakın üyenin tapusunu teslim ettiklerini söyledi. Sarıkaya; “Kooperatif yapısı; insanların bir araya geldiği, güç oluşturduğu devasa yatırımları ortaya çıkarabileceği bir sistem. Erciyes Küçük Sanayi Kooperatifi’nde 800’ün üzerinde üretim yeri yapmışız ve üyelere teslim etmişiz. TOKİ borcunu bitiren 600 üyemizin tapusu teslim ettik. Bu yıl inşallah alışveriş merkezinde de tapu süreci başlıyor. 2010 yılında bu şehri yönetenlerin ufuklarına teşekkür etmek gerekiyor, hepsi de sahip çıktılar. Çünkü şehir için bir değer üretiliyor, şahıslara ait bir proje değil” dedi.

Başkan Sarıkaya, Kayseri’nin kendi ihracatçılar birliği olmasını istediğini belirterek, “Ben de isterim ki Kayserimizin ihracatçılar birliği olsun, kulağa da hoş geliyor. Ama Kayseri’nin toplam ihracat rakamı belli. Akdeniz İhracatçılar Birliği’nde Mobilya Bölüm Başkanı Kayseri’deki kendi sanayicimiz. Ekonominin güçlü olduğu, istikrarın ve bizim pazarın olduğu en büyük iki pazar var biri Avrupa, diğeri Amerika. Buralara artık bizim yavaş yavaş adım atmamız lazım. Bizim markalarımızın orada tek başına bir şeyler yapma şansı yok, orada oyunun kuralları farklı dönüyor. Bu konuda devletimizin de çok ciddi destekleri var. Bizim artık hoş sohbetimizi, birlikte hareket etme yönüne götürmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

E-TİCARETTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

E-ticarete 5. ayda başlayacaklarını vurgulayan Başkan Sarıkaya, “İnsanların ürettiği malı alıp, ekibi kurup dünyaya bizim açılmamız lazım. Online satışta ürünü kim yapmış, buna kimse takılmıyor. İnsanlar ürünün tasarımına bakıyorlar, kalitesine bakıyorlar. Herkesin Amerika’ya, Avrupa’ya gitme şansı yok ama ürünlerimiz gidebilir. Burada oturduğumuz yerde ürünlerimiz online satışa açılabilir ve satılabilir. Bunların altyapısını hazırlıyoruz. E ticaret 5. ay gibi başlayacak inşallah. Online ticarette çok dikkatli hareket etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Son dönemde mobilyalarda oto boyası kullanıldığını ancak su bazlı boyanın kullanılması gerektiğini vurgulayan Ercan Sarıkaya; “Paris İklim Anlaşması’na göre tiner içerikli boyaları Avrupa Birliği kabul etmemeye başlayacak. Bununla ilgili bir tesis kurduk, elle boyama değil de bant sisteminde makinelerin boyadığı bir sistem kurduk. Projeli işler geliyor, yapıyoruz ama genel anlamda sanayicimiz su bazlı boyanın maliyeti, yüzde 25 civarında solvent bazlı boyaya karşı maliyetli. Bunu da bir yıla vurduğunda aradaki rakama bakıldığında solvent bazlıdan devam ediliyor. Bir, bir buçuk yıldır gerek Kayseri’de gerekse başka şehirlerde mobilyada oto boyası kullanmaya başlamışlar. Kesinlikle sağlıklı bir yönü yok. Mobilyada oto boyası kullanılır mı? Mobilyada su bazlı boya kullanılmalı” diye konuştu.