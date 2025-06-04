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Kayseri’de 79 Yaşındaki Torbacı Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA TORBACILIK YAPAN 79 YAŞINDAKİ ŞAHIS YAKALANDI

Kayseri’de, polis ekipleri uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda 79 yaşındaki bir kişi, saklandığı evde gözaltına alınırken, yapılan aramalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

POLİS EKİPLERİ SOKAK SATILARINA YÖNELİK HAREKETE GEÇTİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan ve ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik adreslere operasyon düzenledi. Bu süreçte M.M. isimli şahıs yakalandı ve narkotik arama köpeği ETA ile detaylı bir arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucu 670 gram uyuşturucu madde buldu.

YAŞLI ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanan 79 yaşındaki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan yaşlı şahıs cezaevine gönderildi.

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