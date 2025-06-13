KAYSERİ’de 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

KÖPEK DÖVÜŞÜ İLE İLGİLİ OPERASYON

Kayseri’de köpek dövüştürdüğü belirlenen 8 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yapılan incelemede köpek dövüşlerine dair görüntüler buldu. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışma sonucunda belirlenen 3 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

KÖPEK DÖVÜŞÜNÜ ORGANİZE EDENLER YAKALANDI

Dövüşü organize eden M.C., dövüşteki iki köpeğin sahibi A.O.G. ve O.K., köpek dövüşünde hakemlik yapan S.U. ile dövüşe yardımcı olan H.D., M.A., A.B. ve H.Ç. yakalandı. Dövüşte kullanılan 2 Anadolu Çoban Köpeği, güvenlik altına alınarak hayvan barınağına götürülmek üzere Sarıoğlan Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönlendirildi.