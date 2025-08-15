Kayseri’de 83 Tarihi Eser Ele Geçirildi

TARİHİ ESERLERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 83 adet tarihi eser ele geçirildi. Bu olayda bir kişi de gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari faaliyetler sonucunda Semerkent mahallesinde M.A. isimli kişinin üzerinde arama yapıldı.

ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT ESERLER

Yapılan aramalar neticesinde, 83 adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.