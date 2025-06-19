Kayseri’de 84 Polisle Operasyon Yapıldı

POLİS OPERASYONU DETAYLARI

Kayseri’de düzenlenen operasyonda, 84 polis, aranan şahısların yakalanması için harekete geçti. Elde edilen bilgilere göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinasyonunda, 28 ekip, kent genelinde haklarında arama kaydı ve yakalama emri bulunan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN SUÇLARI

Bu operasyonda, ‘kasten öldürme’, ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ ve ‘dolandırıcılık’ gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 23 şüpheli, toplamda 65 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla birlikte, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

EMNİYETTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kayseri Emniyeti, yaptığı açıklamada; “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” ifadesine yer verdi.