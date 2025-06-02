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Kayseri’de A.A., üç kişiyi vurdu

OLAYIN GERÇEĞİ

Kayseri’de A.A., sokakta tartıştığı 3 kişiyi tüfekle yaraladı. Olay, Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi Huzur 1 Sokak’ta saat 00.30 sularında gerçekleşti. A.A. ile H.A.E. (20), D.E. (20) ve B.E. (51) arasında bilinmeyen bir sebeple münakaşa başladı.

TÜFEKLE SALDIRI

Zamanla büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. A.A., H.A.E., D.E. ve B.E.’yi tüfekle vurarak yaraladı. Olayın ardından, durum yetkililere bildirildi ve polis ile sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU VE GÖZALTI

Yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu sırada A.A., olay sonrası gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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