Kayseri’de Ahşap Fabrikası Yangını Sönmüş

AHŞAP FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir ahşap fabrikasının silosunda meydana gelen yangın, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Kayseri OSB 17. Cadde üzerindeki ARKOPA ahşap ve panel fabrikasının silosunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yangının haberi alındıktan sonra olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay sırasında vardiyada çalışan işçilerin, güvenlik amacıyla fabrikanın dışına tahliye edildiği bildirildi.

HAVA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Ekiplerin, yangına müdahale çalışmaları yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Yangının müdahalesi sırasında çekilen görüntüler, dron ile havadan kaydedildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.