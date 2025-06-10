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Kayseri’de Ahşap Fabrikasında Yangın

AHŞAP FABRİKASINDAKİ YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir ahşap fabrikasının silosunda meydana gelen yangın, yaklaşık bir buçuk saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre, Kayseri OSB 17. Cadde üzerinde bulunan ARKOPA ahşap ve panel fabrikasında bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

ACİL DURUM MÜDAHALESİ YAPILDI

Yangının bildirilmesiyle birlikte itfaiye ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangın sırasında iş yerinde bulunan işçiler hızlı bir şekilde fabrikadan tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınmasında ekiplerin yaklaşık bir buçuk saatlik bir çabası dikkat çekti. Olay anı, yangın ekiplerinin müdahalesi sırasında dron ile havadan görüntülendi. Yangının nedeniyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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